Стармер: Атаки России по Черному морю угрожают мировой продовольственной безопасности

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что атаки России по Черному морю угрожают глобальной продовольственной безопасности.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на его пресс-службу, передает "Европейская правда".

Стармер акцентировал, что неизбирательные удары России по портам в Черном море подчеркивают – глава Кремля Владимир Путин "готов поставить на карту глобальную продовольственную безопасность в своих попытках заставить Украину подчиниться".

Он отметил, что атаки по черноморским портам на юге Украины, которые участились в последнее время, задерживают доставку продовольствия в Палестину и другие страны Глобального юга.

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Ссылаясь на данные британской разведки, британский премьер заявил, что с 5 октября по 14 октября Россия поразила по меньшей мере четыре торговых судна в Черном море.

"(Путин) наносит ущерб миллионам уязвимых людей в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, пытаясь одержать победу в своей варварской войне", – сказал Стармер.

Из-за российских атак также было задержано отбытие судна, которое перевозило масло для Всемирной продовольственной программы в Палестине.

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Кроме того, как отметил Стармер, не смогли вовремя отбыть суда с зерном для Египта, а также другими грузами Всемирной продовольственной программы, которые направлялись в Южную Африку.

Как известно, за последние три месяца Россия совершила почти 60 атак на порты, гражданские суда и зернохранилища в Украине. В результате повреждений и уничтожений получили почти 300 объектов портовой инфраструктуры, 177 транспортных средств и 22 гражданских судна.

В частности, российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Сообщалось, что пострадало гражданское судно под флагом Панамы.

После этого Европейский Союз отреагировал на увеличение ударов РФ по гражданским кораблям, которые перевозят украинское зерно, призвав заинтересованные страны давить на Москву с требованием прекратить эти действия.