Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг крупнейшего агрохолдинга Украины

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) агрохолдинга Kernel до 'CCC-' с 'CC' в связи со своевременным погашением долларовых облигаций и улучшением операционных показателей.

Об этом говорится в заявлении рейтингового агентства.

Рейтинг 'CCC-' все еще отражает высокие кредитные риски Kernel Holding S.A. из-за сложных условий ведения бизнеса после вторжения России в Украину. Компания продолжает работать с хорошими результатами, а ожидаемый Fitch показатель EBITDA за финансовый год, заканчивающийся 30 июня 2024 года (FY24), составляет около 500 миллионов долларов США.

Риск рефинансирования снизился после полного погашения компанией облигаций на сумму 300 миллионов долларов США, срок действия которых истек 17 октября 2024 года, несмотря на некоторые ограничения капитала, которые все еще действуют через Национальный банк Украины.

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Fitch сняло негативный обзор рейтинга (RWN) в отношении необеспеченного долга после погашения, и повысило рейтинг долга до 'CCC-' с 'CC' после повышения IDR.

Ключевые факторы рейтинга:

Своевременное погашение долларовых облигаций: Компания подтвердила полное и своевременное погашение своих облигаций на 300 миллионов долларов США, которые погашались 17 октября 2024 года. Это свидетельствует о достаточной ликвидности для выполнения обязательств. Как следствие, Fitch сняло негативный обзор с рейтинга долга, что указывает на снижение рисков рефинансирования, поскольку следующая еврооблигация погашается только в 2027 году. Ожидается, что Kernel сохранит доступ к внешнему финансированию, а также улучшит управление ликвидностью после частичного ослабления контроля со стороны Национального банка Украины.

Улучшение долговой нагрузки: Fitch не ожидает, что последнее погашение облигаций будет заменено аналогичным инструментом в ближайшее время, но предполагается, что компания сбалансирует свою капитальную структуру в среднесрочной перспективе. Kernel также погасила краткосрочные кредиты, но нуждается в постоянном доступе к предэкспортному финансированию (PXF), что учтено в анализе Fitch.

Сильные результаты несмотря на войну: Fitch прогнозирует, что Kernel сгенерирует около 500 миллионов долларов США EBITDA в FY24. Благоприятные погодные условия и новый коридор в Черном море повысили объемы экспорта. Однако, несмотря на стабильность нового зернового коридора, прогноз на FY25 остается неопределенным из-за возможных изменений в стабильности операционной среды, объемы урожая, цены на сырье и расходы на перевозку.

Усиленный доступ к экспортным маршрутам: Военно-морские силы Украины создали новый временный коридор в Черном море, который, по мнению Fitch, является более стабильным и эффективным решением, чем предыдущая зерновая сделка. С ноября 2023 года Kernel экспортирует более 80% своей продукции через этот коридор, что привело к росту объемов экспорта на 50% в FY24. Компания также может использовать альтернативный путь через реку Дунай, но этот коридор остается критически важным для масштабных операций.

Рейтинг Kernel отражает повышенные операционные и финансовые риски, ограниченный доступ к рынкам капитала и ограничения на трансграничные платежи, подытожили в Fitch.

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