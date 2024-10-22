БЭБ нашло новые нелегальные АЗС в Киевской области: их деятельность прекратили

Детективы Бюро экономической безопасности Украины обнаружили и прекратили незаконную деятельность трех АЗС в Киевской области, которые продавали контрафактное топливо.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Нелегальные АЗС работали в Боярке, Вишневом и Ворзеле.

Детективы БЭБ провели обыски на трех автозаправочных станциях и зафиксировали нарушения требований законодательства Украины.

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В частности станции работали без разрешительных документов, в том числе лицензии на розничную торговлю топливом, сертификатов качества на топливо и документов о его происхождении.

Кроме того, на АЗС отсутствовали регистраторы расчетных операций.

Детективы Бюро изъяли 12 тонн контрафактного дизеля и бензина марки А-95, наличные, полученные от реализации горючего, а также оборудование - 6 модульных станций для заправки автомобилей горючим и сжиженным газом.

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Общая стоимость изъятого имущества составляет около 2 млн гривен.

Напомним:

БЭБ на Львовщине изъяло сигаретную линию, которую пытались незаконно экспортировать в Чехию.