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БЭБ нашло новые нелегальные АЗС в Киевской области: их деятельность прекратили

Вторник, 22 октября 2024, 17:01 - Виктор Волокита
 

Детективы Бюро экономической безопасности Украины обнаружили и прекратили незаконную деятельность трех АЗС в Киевской области, которые продавали контрафактное топливо.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Нелегальные АЗС работали в Боярке, Вишневом и Ворзеле.

Детективы БЭБ провели обыски на трех автозаправочных станциях и зафиксировали нарушения требований законодательства Украины. 

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В частности станции работали без разрешительных документов, в том числе лицензии на розничную торговлю топливом, сертификатов качества на топливо и документов о его происхождении. 

Кроме того, на АЗС отсутствовали регистраторы расчетных операций.

Детективы Бюро изъяли 12 тонн контрафактного дизеля и бензина марки А-95, наличные, полученные от реализации горючего, а также оборудование - 6 модульных станций для заправки автомобилей горючим и сжиженным газом.

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Общая стоимость изъятого имущества составляет около 2 млн гривен.

Напомним:

БЭБ на Львовщине изъяло сигаретную линию, которую пытались незаконно экспортировать в Чехию.

БЭБ АЗС
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Экономическая правда
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