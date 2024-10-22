Четверть проданной электроэнергии на 2-х секторах рынка произведено из газа

Почти 25% реализованной электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в сентябре 2024 года было произведено из природного газа.

Об этом говорится в отчете АО "Оператор рынка" об экологических аспектах за сентябрь 2024 года, передает профильное издание ExPro.

На втором месте по источникам энергии - ядерное топливо, с 21,23%. В общем, на РСВ и ВСР было в сентябре реализовано 414,6 тыс. МВт-ч электроэнергии, произведенной на АЭС.

По данным издания, суммарная выработка на АЭС в сентябре 2024 г. составила 3878 тыс. МВт-ч.

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Доля проданной на РСВ и ВСР электроэнергии, произведенной из гидроэнергии, в сентябре составила 15,87%, из энергии солнца - 13,09%, из угля - 3,51%, из энергии ветра - 2,00%, из биогаза - 0,64%, из биомассы - 0,28%, других видов топлива - 0,10%.

Напомним:

В сентябре 2024 г. Украина сократила импорт электроэнергии на 7,5% по сравнению с августом 2024 г. - до 438 тыс. МВт-ч.

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