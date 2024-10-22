США продолжат "закручивать гайки" против экспорта сжиженного газа из России

США продолжат "закручивать гайки" в отношении экспорта российского сжиженного природного газа, чтобы лишить Москву доходов от энергоресурсов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление чиновника Госдепартамента по энергетике.

США ввели санкции против "Арктик СПГ 2" в 2023 году, а с августа этого года начали вводить ограничения против судов, которые начали забирать СПГ с завода.

Однако Вашингтон не вводил санкции против других российских заводов СПГ, включая "Ямал" и "Портовую", которые и в дальнейшем поставляют сжиженный газ в Европу и Азию.

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Санкции против этих предприятий, скорее всего, приведут к сокращению глобальных поставок СПГ и росту цен, отметило агентство.

Цель США в отношениях с РФ - сократить доходы, которые она получает от своих нефтегазовых ресурсов, заявил Джеффри Пайетт, помощник министра по энергетическим ресурсам, в интервью Bloomberg TV.

По его словам, такая "политика работает" и США внимательно следят, куда направляются подсанкционные российские грузы.

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"Вы можете быть уверены, что администрация Байдена и в дальнейшем будет закручивать гайки против российского экспорта СПГ", - подчеркнул Пайетт.