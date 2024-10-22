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Нацкомиссия определила особенности подключения плавучих электростанций во время войны

Вторник, 22 октября 2024, 14:35 - Виктор Волокита

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) определила особенности подключения плавучих электростанций к системе передачи на период военного положения.

Соответствующее решение принято на заседании регулятора 22 октября, сообщает Укринформ.

Так, до 25 октября НЭК "Укрэнерго" должна подать в Министерство энергетики информацию о максимальном уровне мощности, выдачу которой смогут обеспечивать сети, которые будут строиться для подключения генерирующих установок на технических судах.

Подключение плавучих электростанций в период военного времени будет происходить на основании разрешения Укрэнерго без получения услуги по присоединению.

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К владельцам (пользователям) плавучей электростанции временно не будут применяться требования по устройству отдельных узлов учета электрической энергии, произведенной/потребленной электроустановками плавучих станций. Владелец (пользователь) плавучей электростанции должен обеспечить коммерческий учет электричества из внешних сетей для каждой площадки коммерческого учета.

Напомним:

По расчетам НЭК "Укрэнерго", строительство плавучих электростанций может дать сети дополнительно 250 МВт мощностей.

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электроэнергия
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