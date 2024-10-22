"Укрэнерго" получило первый большой трансформатор: компания ожидает еще 20

Фото: Укренерго

Первый большой трансформатор поперечного регулирования для одной из подстанций 750 кВ получила НЭК "Укрэнерго" в рамках проекта REPOWER от Всемирного банка.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Как говорится в сообщении, это поможет усилить надежность передачи электроэнергии от электростанций к сетям облэнерго.

Отмечается, что новый трансформатор позволит увеличить объем передачи электроэнергии в период сезонного роста потребления. Установка нового мощного трансформатора - уменьшает эксплуатационные расходы, а также обеспечивает надежную схему питания для около 300 тысяч потребителей.

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В ближайшие месяцы, после завершения производства, ожидается поступление еще около 20 мощных трансформаторов, приобретенных за средства Всемирного банка.

"Это оборудование поставляется за счет гранта на сумму 247 миллионов долларов от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF). Он финансируется 17 донорами, включая Канаду, Швецию и Швейцарию", - рассказали в „Укрнерго".

Напомним:

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Ранее в рамках проекта REPOWER "Укрэнерго" получило специальные транспортные средства, которые тоже помогут украинским энергетикам в ремонте и восстановлении поврежденных сетей.