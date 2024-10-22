Индийские нефтеперерабатывающие заводы играют ключевую роль в обходе Россией санкций

Нефтеперерабатывающие заводы Индии работают на полную мощность, превращая российскую сырую нефть в нефтепродукты, которые затем экспортируются в страны Запада.

Об этом сообщает OilPrice.

Импорт Индии из России подскочил на 900% по сравнению с периодом до полномасштабной войны. В частности, поставки нефти в 2023 году выросли до 82 млн тонн по сравнению с 4,5 млн тонн в 2021 году.

Это связано прежде всего с тем, что российскую нефть отправляют в Индию на переработку, а затем - обратно в Европу.

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"Индия превратилась в мощный нефтеперерабатывающий завод для российской нефти. Это было бы замечательно, если бы российская нефть попадала в Индию на западных судах, работающих под контролем G7, но большая часть этой нефти поставляется теневым флотом Путина, а это означает, что Индия помогает финансировать российское вторжение в Украину. Это должно прекратиться", - отметил старший научный сотрудник Института Брукингса Робин Брукс.

Также на треть выросли поставки российской нефти в Китай - с 80 млн тонн в 2021 году до 107 млн тонн в 2023-м. В результате, 78% российского экспорта нефти пришлось на Китай и Индию, тогда как в 2021 году их доля составляла 32%.

Таким образом, китайские и индийские нефтетрейдеры ответственны за стремительный рост количества танкеров "теневого флота".

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Напомним:

Импорт российской нефти в Индию снизился на 18% за июль-август.

В индийском правительстве признались, что покупают российскую нефть без всяких сомнений, так как она не под санкциями.