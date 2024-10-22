Фонд гарантирования продает активы 11 банков на почти 3 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе выставляет на продажу активы одиннадцати ликвидируемых банков на общую сумму 2,78 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда

"На этой неделе (21-25 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 11 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2,78 млрд грн", - отмечается в сообщении.

Из почти 2,8 млрд грн 2,69 млрд выставлено на продажу права требования по кредитам, на 85 млн грн - объекты недвижимости, земельные участки и другие основные средства, на 3 млн грн - дебиторскую задолженность и на 32,2 тыс грн - ценные бумаги.

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В Фонде также рассказали, что больше всего активов выставлено от АО "Банк „Финансы и Кредит" - права требования по кредитам на сумму 2,37 млрд гривен.

Напомним:

Общая сумма вкладов физических лиц, включая ФЛП, в банках Украины составила 1,3 трлн грн по состоянию на 1 сентября 2024 года, что на 12,5 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

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