На Хмельницкую АЭС доставили дизель-генератор для достройки энергоблока

Фото: Енергоатом

Комплектование техники и оборудования для будущего строительства третьего энергоблока Хмельницкой АЭС продолжается: на электростанцию доставили третий дизель-генератор.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Недавно на объект доставлен третий дизель-генератор, который станет частью резервной системы питания. Это оборудование играет критическую роль для безопасности энергоблока в случае аварийных ситуаций. Каждый из дизель-генераторов способен автономно поставлять электроэнергию на важные системы станции", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что такие дизель-генераторы помогают Запорожской АЭС избегать тяжелой аварии, когда станция теряет связь со всеми воздушными линиями и энергосистемой Украины.

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В "Энергоатоме" также рассказали, что рабочие компании работают над подготовкой к достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС. Сейчас на площадке станции продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Напомним:

Антикоррупционный комитет Верховной Рады нашел коррупционные риски в законопроекте о достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС.

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Достроить энергоблок №3 на ХАЭС планируют в течение трех лет, а №4 - через год-полтора после третьего.

Энергоблоки №3 и №4 на Хмельницкой АЭС должны быть достроены, однако из соображений безопасности это следует делать после завершения войны.

Для достройки Хмельницкой атомной электростанции планируется привлечь кредитные средства, а также собственные средства НАЭК "Энергоатом".

Глава Минэнерго Герман Галущенко настаивает на необходимости расширять Хмельницкую атомную электростанцию (ХАЭС).