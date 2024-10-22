Правительство начало давать до 150 тысяч молодежи за открытие ФЛП

Молодые предприниматели в возрасте до 25 лет уже могут подавать заявки на гранты до 150 тысяч грн на открытие собственного бизнеса на портале "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Гранты для молодежи в рамках программы "Власна Справа" уже доступны через портал "Дія". Если вам до 25 лет, подавайте заявку на программу и получайте до 150 тыс. грн на свой бизнес. Гарант для молодежи не имеет требования создания новых рабочих мест. После принятия положительного решения о выделении гранта, только необходимо открыть ФЛП", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, подать заявку можно всего в несколько кликов. Для этого надо зайти на портал "Дія" в раздел "Грант на собственное дело" и подать заявку онлайн.

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Через три года можно будет еще раз получить грант от государства по программе "Собственное Дело" уже на общих условиях. На сегодня - это 250 тыс. гривен при условии создания не менее двух рабочих мест.

За более чем два года работы программы "Власна Справа" предприниматели получили от государства более 20 тысяч грантов на развитие бизнеса на почти 5 миллиардов гривен.