Продажа билетов на поезда "Укрзализныци" временно недоступна

Продажа билетов на поезда "Укрзализныци" в кассах и онлайн временно недоступна.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Просим прощения, системы продажи билетов (в кассах и онлайн) Укрзализныци по техническим причинам будут временно недоступны с 12:00, должны срочно несколько перенастроить", - говорится в сообщении.

В то же время поезда продолжают курсировать по расписанию, а возвращение системы в строй состоится в ближайшее время.

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Напомним:

Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года.