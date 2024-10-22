Филиппинская индустрия микросхем хочет получить помощь в расширении от TSMC

Филиппины пытаются привлечь гигантов тайваньской микросхемной индустрии в попытке расширить свои возможности в полупроводниковом секторе, стремясь догнать соседей, которые становятся важными поставщиками в этой области.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Taiwan Semiconductor Manufacturing и United Microelectronics - среди компаний, к которым Филиппины обращаются с целью получить оборудование и экспертизу для развития производства микросхем, сообщил Дэн Лачика, руководитель главной электронной промышленной ассоциации страны. Ассоциация сотрудничает с филиппинскими представителями на Тайване для переговоров с потенциальными партнерами.

"Я надеюсь, что TSMC или UMC или какая-то другая компания, которая стремится расширить производство пластин за рубежом, рассмотрит возможность: предоставьте нам ваше изношенное оборудование, а в обмен мы обучим филиппинских работников, которых вы сможете привлечь к вашим глобальным операциям", - сказал Лачика.

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Страна с населением более 100 миллионов человек отстает от соседей, таких как Малайзия и Сингапур, в сложной отрасли производства микросхем, где для создания заводов могут потребоваться миллиарды долларов первоначальных инвестиций. Тайвань является мировым лидером, и его компании, в частности TSMC, расширяют свое присутствие за рубежом, чтобы уменьшить потенциальные риски, связанные с напряженностью между островом и китайским правительством.

Представители TSMC не ответили на запрос о комментарии. "Политика UMC заключается в том, чтобы не комментировать рыночные спекуляции", - сказал представитель UMC в электронном письме.

Филиппины делают ставку на свои низкие затраты и большую рабочую силу, чтобы привлечь производителей. Дефицит кадров является одной из основных проблем для мировых производителей микросхем - от США до Малайзии. По оценкам Deloitte, отрасли потребуется более 1 миллиона дополнительных квалифицированных работников во всем мире к 2030 году.

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Тайвань и Филиппины имеют торговые отношения, и обе страны периодически сталкиваются с напряженностью в отношениях с Китаем. Пекин рассматривает Тайвань как обособленную провинцию и неоднократно угрожал вторжением. Между тем филиппинские суда неоднократно сталкивались с китайскими кораблями во время споров из-за спорных вод Южнокитайского моря.

Предложение, выдвинутое группой Лачики, Фондом полупроводниковых и электронных промышленностей Филиппин, является частью усилий страны по диверсификации, выходу за пределы тестирования и упаковки микросхем - менее продвинутой части производственного процесса, которая приносит незначительные прибыли.

"Мы также поднимаемся в цепочке создания добавленной стоимости в области проектирования интегральных схем и, надеемся, в производстве полупроводниковых пластин", - отметил Лачика.

По словам Лачика, в последние годы Филиппины потеряли позиции в пользу соседей, таких как Вьетнам, после пересмотра местных программ стимулирования, что привело к перемещению высокотехнологичного производства в другие страны. Ожидается, что экспорт электроники и полупроводников из Филиппин сократится на 10% в этом году из-за коррекции запасов, прежде чем снова вырастет на 5% в следующем году.