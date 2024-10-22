За год возле Малайзии произошло несколько взрывов теневого флота санкционной нефти

США внимательно следят за "теневым флотом" танкеров РФ, Ирана и Венесуэлы, которые перевозят санкционную нефть и осуществляют перегрузку с корабля на корабль в водах Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщил главный энергетический представитель Государственного департамента США Джеффри Пайетт, пишет Bloomberg.

"Для морских государств Юго-Восточной Азии важно учитывать риски, связанные с операциями этого теневого флота. Это старые суда, часто с сомнительной страховкой и непонятной историей безопасности", - отметил он.

За последний год у побережья малайзийского региона Джохор образовалась большая группа танкеров теневого флота. Они осуществляют перегрузку с судна на судно, чтобы скрыть происхождение груза или ожидают нового задания.

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Уже произошло несколько инцидентов, в том числе столкновения и взрывы, что заставило экспертов предупреждать о риске крупного разлива нефти, который может привести к экологической катастрофе.

Пайетт встретился с властями и официальными лицами в Сингапуре во время своего визита, но не имел прямых переговоров с правительством Малайзии. Группа судов у побережья страны, вероятно, является крупнейшим скоплением теневого флота в мире и перевозит нефть из Ирана, Венесуэлы и России. Иранская нефть, которая направляется в Китай, часто маскируется под малазийское происхождение.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил местным СМИ в начале этого года, что нет "никаких доказательств" того, что суда, связанные с Ираном, осуществляют перегрузку нефти вблизи страны.

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