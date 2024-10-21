Второй крупнейший аэропорт Бельгии отменит все рейсы из-за забастовки

Брюссельский аэропорт Шарлеруа, второй по пассажирообороту аэропорт Бельгии, отменил все рейсы во вторник из-за забастовки сотрудников службы безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", аэропорт сообщил в понедельник.

Согласно сообщению, в связи с акцией работников сектора безопасности во вторник 22 октября и из-за отсутствия персонала для обеспечения операций по безопасности, все рейсы, вылетающие во вторник, отменены.

"Все прибытия в аэропорт Шарлеруа будут обслуживаться", – добавили в аэропорту, пригласив пассажиров „связаться со своими авиакомпаниями для подтверждения своего рейса".

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Аэропорт также заявил, что "сделает все возможное, чтобы возобновить работу со среды".

Акция во вторник стала третьей забастовкой во втором по загруженности аэропорту Бельгии менее чем за два месяца.

Она последовала за неожиданной забастовкой, которая парализовала работу аэропорта Шарлеруа 12 сентября, и профсоюзной акцией 1 октября, которая нарушила воздушное движение в аэропортах Шарлеруа и Брюсселя.

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Аэропорт Шарлеруа расположен примерно в 60 километрах к югу от Брюсселя. Он в основном используется бюджетными авиакомпаниями Ryanair и Wizz Air. Небольшое количество рейсов туда осуществляют Air Corsica и Pegasus.

Европейская правда