Курс южноафриканского ранда снижается из-за внимания инвесторов к инфляции

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Южноафриканский ранд снизился против доллара в понедельник 21 октября, поскольку внимание инвесторов смещается в сторону местных данных по инфляции, которые будут опубликованы позже.

Об этом сообщает Reuters.

В 15:20 по Гринвичу 21 октября валюта Южно-Африканской Республики, рэнд, торговался на уровне 17,6425 за доллар, что примерно на 0,3% ниже предыдущего закрытия.

Индекс доллара в последний раз вырос примерно на 0,4% против корзины валют.

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В среду Статистическое управление Южной Африки опубликует ежемесячные показатели инфляции, которые дадут дальнейшие подсказки относительно траектории процентной ставки Южноафриканского резервного банка (ПАРБ).

Аналитики ожидают большей дезинфляции в сентябре после того, как ценовое давление снизилось в августе, что позволило центральному банку снизить основную кредитную ставку на 25 базисных пунктов в прошлом месяце, что стало первым снижением процентной ставки за последние четыре года.

На фондовом рынке индекс Top-40 закрылся на 0,14% ниже.

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Базовые государственные облигации Южной Африки с погашением в 2030 году снизились, а их доходность выросла на 6,5 базисных пунктов до 9,345%.