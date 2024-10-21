Газпром увеличивает зависимость от Китая, ведь страна импортирует больше чем ЕС

Китай за три квартала 2024 года впервые стал основным рынком сбыта российского трубопроводного газа, обогнав Европу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Расчеты, основанные на таможенной статистике Китая и оценках российского министерства экономики, свидетельствуют, что за первые девять месяцев 2024 года Газпром экспортировал в Китай 23,7 млрд кубометров газа (на 40% больше, чем за тот же период прошлого года).

Отмечается, что в Европу за этот же период было поставлено 22,5 млрд кубометров.

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Поставки в Китай осуществляются через газопровод "Сила Сибири", который запустили в 2019 году и который имеет проектную мощность 38 млрд кубометров в год.

Хотя Газпром планирует увеличить ежегодные поставки в Китай еще на 10 млрд кубометров через так называемый Дальневосточный маршрут с 2027 года, это все равно будет малая часть того, что компания экспортировала в Европу до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

За два с половиной года большинство стран Евросоюза нашли альтернативу российскому газу, и лишь некоторые (Австрия, Венгрия, Словакия) все еще зависят от поставок Газпрома.

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Маршрутов поставки российского трубопроводного газа в Евросоюз два: газотранспортная система Украины и газопровод "Турецкий поток" через Черное море.

В декабре 2024 года заканчивается транзитный договор с Украиной, который Кабинет министров не планирует продлевать. Европейские чиновники ищут альтернативные пути поставки, рассматривая Азербайджан как потенциальное решение.

Напомним:

Россия использует сеть подставных компаний, простирающуюся от Дубая до Китая, для транспортировки газа из проекта Arctic LNG 2.

Венгрия ведет переговоры с Газпромом о дополнительных закупках российского газа в 2025 году.

По итогам 2023 года Газпром получил рекордный чистый убыток в размере 6,1 млрд долл.