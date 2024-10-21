В Украине провели первые торги гарантиями происхождения электроэнергии
В Украине состоялись первые торги гарантиями происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.
Об этом сообщает госкомпания "Оператор рынка".
Как говорится в сообщении, приобретено 28 257 гарантий происхождения, которые на площадке АО "Оператор рынка" предлагало ЧАО "Укргидроэнерго".
Их владельцами стали 12 украинских компаний.
Цена одной гарантии происхождения по результатам торгов составляет 13 грн/МВт*ч.
Гарантии происхождения электроэнергии (ГПЕЕ) - электронный документ, подтверждающий, что определенное количество электроэнергии было произведено именно из возобновляемых источников.
Напомним:
ЧАО "Укргидроэнерго", которое первым получило гарантии происхождения э/э из возобновляемых источников в Реестре таких гарантий, администрируемым национальным энергорегулятором НКРЭКУ, инициировало первые торги по их продаже на площадке АО "Оператор рынка".