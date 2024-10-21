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В Украине провели первые торги гарантиями происхождения электроэнергии

Понедельник, 21 октября 2024, 17:02 - Виктор Волокита

В Украине состоялись первые торги гарантиями происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает госкомпания "Оператор рынка".

Как говорится в сообщении, приобретено 28 257 гарантий происхождения, которые на площадке АО "Оператор рынка" предлагало ЧАО "Укргидроэнерго".

Их владельцами стали 12 украинских компаний. 

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Цена одной гарантии происхождения по результатам торгов составляет 13 грн/МВт*ч. 

Гарантии происхождения электроэнергии (ГПЕЕ) - электронный документ, подтверждающий, что определенное количество электроэнергии было произведено именно из возобновляемых источников. 

Напомним:

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ЧАО "Укргидроэнерго", которое первым получило гарантии происхождения э/э из возобновляемых источников в Реестре таких гарантий, администрируемым национальным энергорегулятором НКРЭКУ, инициировало первые торги по их продаже на площадке АО "Оператор рынка".

электроэнергия
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Экономическая правда
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