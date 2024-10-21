Правительство расширило полномочия налоговикам для контроля валютных операций

Кабинет министров 18 октября расширил полномочия Государственной налоговой службы по валютному надзору.

Об этом сообщается в постановлении №1185, пишет LIGA.

В положении о Государственной налоговой службе теперь указано, что она имеет право получать информацию о соблюдении плательщиком установленных Национальным банком предельных сроков расчетов по всем внешнеэкономическим операциям - как экспортным, так и импортным, а не только о непоступлении в установленные сроки валютной выручки (как раньше).

Это право реализуется в порядке, предусмотренном законом "О банках и банковской деятельности".

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Также закреплены полномочия Государственной налоговой службы осуществлять комплаенс, то есть контроль за соблюдением законодательства с акцентом не только на выявление нарушений, но и на их предупреждение.

Напомним:

Почти треть операторов электронных коммуникаций, которые предоставляли услуги доступа к интернету в Украине, прекратила работу после запрета работать на упрощенной форме налогообложения.

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