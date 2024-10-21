Politico: В ЕС ждут нового санкционного рывка против РФ под председательством Польши

В ЕС с начала следующего года, когда начнется председательство Польши в Совете Евросоюза, ожидают оживления дискуссий об усилении санкций против России.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

С 1 января 2025 года Венгрия, ближайший союзник Москвы в ЕС, будет вынуждена передать контроль над политическими дискуссиями Польше, которая будет полностью готова продвигать санкционный вопрос вперед.

Варшава уже дала понять, что хочет использовать свое полугодовое председательство, чтобы усилить контроль над российским топливом, которое поступает в ЕС.

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"Импорт российских энергоносителей растет. Это плохой знак. Мы должны решить эту проблему", – заявил ранее на встрече министров в Люксембурге Кшиштоф Болеста, министр климата и окружающей среды Польши.

Инициатива добиться большей прозрачности в отношении поставок российского топлива на континент имеет значительную поддержку. Недавно 10 стран, среди которых Франция, Чехия, Швеция, Финляндия и три страны Балтии, выступили с совместным предупреждением о том, что в последнее время наблюдается "увеличение импорта российского СПГ" в ЕС, но "эти поставщики природного газа пока не являются должным образом идентифицированными".

В документе, с которым ознакомилось издание, содержится призыв к более строгим проверкам происхождения газа, поступающего в ЕС. Это предложение, скорее всего, попадет на рассмотрение польского председательства в январе.

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Этот вопрос, вероятно, стоит на повестке дня, потому что кроме СПГ осталось немного крупных санкций, которые можно было бы рассмотреть. Вместо этого ожидается, что будущие пакеты санкций будут направлены на борьбу с обходом существующих ограничений.

Любые новые санкции также должны будут преодолеть венгерскую оппозицию, даже если Будапешт больше не будет председательствовать в Совете ЕС, ведь Евросоюз требует единодушия для принятия новых санкций.

Украина выразила оптимизм, что Польша сможет возобновить переговоры по санкциям ЕС.

"Мы возлагаем большие надежды на польское председательство в Совете ЕС", – заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк изданию. "Как соседняя страна, которая непосредственно испытывает суровые реалии этой войны, мы ожидаем от Польши решительных действий по санкциям", – добавил он.

На встрече европейских лидеров в четверг, в которой принял участие президент Украины Владимир Зеленский, страны-члены ЕС подписали заявление, в котором обязались "и в дальнейшем ограничивать способность России вести войну, в том числе с помощью дальнейших санкций".

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига накануне призвал союзников усилить санкции и экспортный контроль, после того как экспертиза недавно обнаружила свежепроизведенные западные компоненты в ракете КНДР, которую сбили в Украине.

Тем временем в Конгрессе США требуют усилить антироссийские санкции в нефтесервисной сфере