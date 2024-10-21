В некоторых украинских городах планируют возобновить работу такси во время комендантского часа

Украинский сервис такси Uklon достиг предварительных договоренностей с властями во Львове о возобновлении работы во время комендантского часа.

Об этом соучредитель компании Uklon Дмитрий Дубровский рассказал во время мероприятия, организованного союзом Diia.City United, передает отраслевое издание dev.ua.

"Во Львове мы уже подали запросы и в городскую администрацию, и в военную, чтобы вернуть сервис в комендантский час. Мы уже получили определенные согласования. Скорее всего в ближайшее время в городах на Западной Украине мы начнем снова включать работу в комендантский час", - рассказал Дубровский.

Он выразил надежду, что положительные решения о возобновлении работы службы такси в комендантский час также могут быть приняты местными властями Киева, Днепра, Одессы.

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По словам Дубровского, решение о прекращении работы ночью было принято в связи с проблемами - информационной атакой и требованиями Нацполиции, которая начала останавливать и штрафовать автомобили Uklon.

Напомним:

Украинский онлайн-сервис такси Uklon не будет сворачивать экспортное направление - планирует возвращение в Молдову и изучает рынки Восточной Европы.

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