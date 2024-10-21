Цены немецких производителей в сентябре упали больше, чем ожидалось

Цены немецких производителей упали снизившись на 1,4% в годовом исчислении, главным образом из-за значительно более низких цен на энергоносители.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное статистическое управление.

В то время, как аналитики ожидали падения на 1,0%, цены производителей из Германии упали на 1,4%.

Основной причиной падения стало снижение цен на энергоносители, которые в сентябре были на 6,6% ниже по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В частности, нефтепродукты подешевели на 14,4%.

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Кроме этого явление связано с повышением расходов на капитальные, потребительские и промежуточные товары.

В сентябре произошло 15-е подряд снижение индекса цен производителей в Германии, который считается ключевым показателем инфляции.

Гармонизированная с ЕС инфляция в Германии несколько замедлилась до 1,8% в сентябре с 2,0% в августе, подтвердило в этом месяце статистическое ведомство.

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В месячном измерении сентябрьские цены упали на более чем ожидаемые 0,5%. Аналитики прогнозировали снижение на 0,2%.

Напомним:

Экономисты считают, что в третьем квартале ВВП Германии сократился на 0,1%, как и во втором - это означает техническую рецессию.

ВВП Германии сократится на 0,2% по итогам 2024 года.