МАГАТЭ финансировало исследования России в Крыму после оккупации - СМИ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) профинансировало государственные научные исследования России в Крыму уже после оккупации полуострова Москвой.

Об этом говорится в расследовании Radio Free Europe/Radio Liberty, журналисты которого располагают внутренними документами агентства, передает Укринформ.

По данным издания, два исследовательских контракта МАГАТЭ с российскими государственными научными учреждениями, которые предусматривали полевые работы в Крыму, были подписаны в период с 2016-го по 2019 годы. Кроме того, первый контракт продлили летом 2019 года.

При этом отмечается, что эти контракты были "относительно небольшие".

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В заявлении МАГАТЭ для "Радио Свободы" подчеркнули, что агентство продолжает признавать Крым украинским в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 2014 года.

В агентстве добавили, что эти исследования были "чисто технического характера", и отметили, что они "не являются никакими изменениями в позиции агентства относительно статуса Крыма".

"Названия, которые используют контрагенты, и представление материалов в их отчетах не означают выражения какого-либо мнения со стороны МАГАТЭ относительно правового статуса любой страны или территории или ее власти", - заявил представитель МАГАТЭ.

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Кроме того, он назвал контрагента одного из проектов - Объединенный институт ядерных исследований, международный исследовательский центр в городе Дубна под Москвой, - "не российской организацией, а международной межправительственной научно-исследовательской организацией, расположенной в России".

В то же время постоянное дипломатическое представительство Украины в Вене, где расположена штаб-квартира МАГАТЭ, сообщило журналистам, что украинское правительство не одобрило никаких исследовательских проектов МАГАТЭ в Крыму.

"Наша позиция остается четкой: Украина решительно выступает против любых международных проектов или любой другой деятельности на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, поскольку это нарушает суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - говорится в заявлении дипломатов, переданном журналистам.

Напомним:

Международное агентство по атомной энергии с 21 по 27 октября продолжит свои миссии на высоковольтных подстанциях, важных для ядерной безопасности.