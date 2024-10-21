Украинские ветераны получат 540 миллионов на поддержку бизнеса: во что вкладывают деньги

Украинские ветераны и члены семей участников боевых действий получат гранты на 540 млн грн в рамках грантовой программы "Собственное дело".

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

"Есть уже 1150 победителей ветеранского компонента программы "Собственное дело", которые получат гранты на старт или развитие своего бизнеса. Благодаря финансовой поддержке 70% из них смогут масштабировать бизнес, увеличить объемы производства, освоить новые направления деятельности, 30% грантополучателей начнут собственное дело с нуля. ", - отметила Татьяна Бережная.

Отмечается, что по итогам девятнадцатой в 2024 году волны подачи заявлений на гранты еще 82 ветерана признаны победителями.

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Среди 82 победителей девятнадцатой волны подачи заявлений на гранты 47 участников боевых действий, 35 членов семей ветеранов. 68 победителей получат грант в размере до 500 тыс. грн, 7 - до 250 тыс. грн, 7 - до 1 млн грн.

Больше всего грантополучателей из Киевской, Хмельницкой, Львовской, Полтавской областей.

Самые популярные сферы, в которых планируют развивать бизнес грантополучатели - оптовая и розничная торговля, перерабатывающая промышленность, временное размещение и организация питания.

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Напомним:

Согласно условиям программы, участники боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, а также второй из их супругов могут получить такие гранты:

до 250 тыс. грн, до 500 тыс. грн и до 1 млн грн - для ветерана при условии создания одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн - для второго супруга ветерана при условии создания одного и двух рабочих мест соответственно;

При получении гранта от 500 тыс. грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 3 лет. Кроме того, такой грант предоставляется при условии софинансирования с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.