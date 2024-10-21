В МВФ подсчитали, сколько Украине потребуется импорта газа в отопительный сезон

НАК "Нафтогаз Украины" планирует импорт газа в объеме 2-3 млрд куб. м.

Об этом говорится в опубликованном меморандуме об экономической и финансовой политике относительно 5-го пересмотра программы EFF с МВФ, передает "Интерфакс-Украина".

"На предстоящий отопительный сезон 2024/25 гг. Украина планирует дополнительный импорт газа для внутреннего потребления объемом до 2-3 млрд куб. м, тогда как дополнительный газ может быть запасен нерезидентами для нужд стран ЕС в соответствии с базовым сценарием", - отмечается в документе.

В то же время отмечается, что сдержанное внутреннее потребление и растущая внутренняя добыча ограничили потребность в импорте газа в прошлом отопительном сезоне.

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Относительно планов импорта на нынешний отопительный сезон отмечается, что "Нафтогаз" обеспечил дополнительное финансирование импорта газа от ЕБРР и двусторонних доноров.

Если "Нафтогаз" столкнется с дефицитом ликвидности, правительство готово оценить размер компенсации спецобязательств (ПСО) компании в 2025 году на основе ее фактических документально подтвержденных расходов, проверенных Государственной аудиторской службой и другими заинтересованными сторонами. Соответствующие расчеты будут завершены до конца августа 2025 года.

"Потенциальное давление на расходы, связанные с импортом газа и компенсацией ПСО, будет учтено путем корректировки целевых показателей фискального баланса с учетом вышеупомянутой оценки, результатов аудита задолженности теплоснабжающих организаций (ТКЭ), имеющегося финансирования, и ограничено 60 млрд грн (около 0,8% ВВП)", - говорится в документе.

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В нем также отмечается, что повестка дня реформ в энергетическом секторе, "как только позволят условия", включает дополнительное постепенное повышение тарифов на газ и э/э с параллельной поддержкой уязвимых потребителей, а после окончания войны потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа.

Отмечается, что правительство примет дорожную карту для постепенной либерализации рынков газа и э/э с планом реализации с указанием сроков на период после военного положения.

Напомним:

Глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов в начале октября в комментарии "Энергореформе" отмечал, что по состоянию на 1 ноября закупка компанией газа в режиме "таможенный склад" (ТС), что осуществляется как резерв за счет кредита ЕБРР, составит "в пределах 500-600 млн куб м".