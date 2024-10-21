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ИИ-поисковик Perplexity планирует привлечь миллиард долларов инвестиций - FT

Понедельник, 21 октября 2024, 12:39 - Алексей Артемчук

Американская компания Perplexity AI, которая создает диалоговую поисковую систему с использованием искусственного интеллекта (ИИ), планирует привлечь новое финансирование, что может повысить ее оценку до 8 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба Financial Times.

Perplexity договаривается о привлечении от 500 млн долл до 1 млрд долл, что оценит компанию в 8 млрд долл. 

Сообщается, что раунд OpenAI на сумму 6,6 млрд долл, который оценил компанию в 150 млрд долл, установил новый предел для стартапов в сфере ИИ.

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Среди спонсоров Perplexity - производитель ИИ-чипов Nvidia, основатель Amazon Джефф Безос и несколько известных имен из индустрии ИИ, таких как соучредитель OpenAI Андрей Карпати и главный ученый Meta Ян Лекун. 

Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как Perplexity закрыла раунд сбора средств на 250 млн едл, в котором принял участие SoftBankʼs Vision Fund 2. Это утроило ее оценку до 3 млрд долл Компания привлекала средства в январе и апреле этого года.

В последние недели сооснователь OpenAI Илья Суцкевер и "крестная мать" ИИ Фей-Фей Ли отдельно привлекли по 1 млрд долл для стартапов, которым всего несколько месяцев. Бывший технический директор OpenAI Мира Мурати также ведет предварительные переговоры с инвесторами о привлечении средств для нового стартапа. 

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В то же время шквал привлечения средств добавил опасений относительно образования пузыря в секторе, когда стартапы, которые еще не стали прибыльными, тратят миллиарды долларов на обучение современных моделей ИИ.

Годовая выручка Perplexity на основе текущих продаж составляет около 50 млн долл. Эти показатели свидетельствуют о высоком интересе к продуктам Perplexity AI со стороны пользователей и бизнеса, что является важным фактором для привлечения дополнительных инвестиций, отметило издание.

технології AI
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