Враг нанес удары по припортовой инфраструктуре Одесской области

Вечером 20 октября Россия атаковала припортовую инфраструктуру Одесской области ракетами и ударными беспилотниками.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер утром 21 октября.

В результате возник пожар. Как сообщил Кипер, пострадавших и погибших нет.

"Также из-за падения обломков ракет в Одесском районе произошло возгорание сухой травы и заброшенного здания, пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидировали спасатели", - отметил Кипер.

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По его информации, после ракетной атаки россияне нанесли удар беспилотниками, которые были уничтожены нашими силами противовоздушной обороны.

Напомним:

За минувшие сутки, 20 октября, из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Донецкой, Львовской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

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