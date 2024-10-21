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Враг нанес удары по припортовой инфраструктуре Одесской области

Понедельник, 21 октября 2024, 11:25 - Виктор Волокита

Вечером 20 октября Россия атаковала припортовую инфраструктуру Одесской области ракетами и ударными беспилотниками. 

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер утром 21 октября. 

В результате возник пожар. Как сообщил Кипер, пострадавших и погибших нет. 

"Также из-за падения обломков ракет в Одесском районе произошло возгорание сухой травы и заброшенного здания, пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидировали спасатели", - отметил Кипер.

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По его информации, после ракетной атаки россияне нанесли удар беспилотниками, которые были уничтожены нашими силами противовоздушной обороны.

Напомним:

За минувшие сутки, 20 октября, из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Донецкой, Львовской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. 

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Одесса порт
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