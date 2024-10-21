Одесская область присоединилась к еОсели: жилой городок от ZEZMAN Holding аккредитован Ощадбанком

ZEZMAN Holding в Одесском регионе получил аккредитацию от Ощадбанка для участия в государственной программе доступной ипотеки еОселя. Это одна из первых аккредитаций в Одесской области, позволяющая инвестировать в недвижимость на стадии строительства на выгодных условиях ипотечного кредитования.

Жилой городок ARTVILLE, который развивает ZEZMAN Holding, находится в Одесской агломерации по адресу: 7-й км, Овидиопольская дорога, ул. Спрейса, 1. Основателем и СЕО холдинга является Борис Голденштейн — девелопер-урбанист, который последовательно внедряет и развивает концепцию Smart Sustainable City в Украине.

"Пройти комплаенс и аккредитовать ARTVILLE на этапе восстановления рынка Одесской области — является свидетельством надежности нашего проекта и доверия со стороны государства и Ощадбанка. Спрос на рынке первичной недвижимости Одесской области растет, особенно среди внутренне перемещенных лиц. Программа еОселя для нашего жилого городка — это ответ на запрос украинских семей о приобретении доступного комфортного жилья. Одесса входит в пятерку регионов Украины по количеству введенных в эксплуатацию квартир в 2023 году, их насчитывается около 2 300. Мы убеждены, что эта программа станет движущей силой для дальнейшего роста жилищного строительства региона и примером для других девелоперов", — отметил Борис Голденштейн, основатель и СЕО ZEZMAN Holding.

Ощадбанк активно расширяет географию аккредитованных объектов: сейчас 23 застройщика, 28 жилых комплексов и более 53 объектов строительства получили аккредитацию для участия в программе доступной ипотеки еОселя.

Кроме Одесской области, клиенты Ощадбанка могут приобрести жилье в домах, которые возводятся в Киеве, Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Ковеле, Луцке и области, Львове и области, Сумах, Тернополе, Хмельницкой области, в Черкассах и Чернигове.

"еОселя является программой с лучшими условиями за всю историю существования украинской ипотеки. Ее главный фокус сейчас — стимулировать украинцев, которые потеряли жилье или нуждаются в улучшении жилищных условий, приобрести недвижимость на первичном рынке, что даст толчок развитию строительной и смежных с ней отраслей, стимулировать поступление средств в экономику страны и создание новых рабочих мест. Именно поэтому Ощадбанк активно аккредитует застройщиков и объекты на этапе строительства, что дает гражданам возможность воспользоваться условиями государственной ипотечной программы во многих регионах нашей страны", — прокомментировал Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.

Фото: слева – Борис Голденштейн, основатель и СЕО ZEZMAN Holding, справа – Денис Древницкий, начальник Одесского областного управления Ощадбанка

Доля Ощадбанка в реализации еОсели составляет 40% рынка по количеству и сумме займов. С момента старта программы в 2022 году Ощадбанк предоставил более 5300 льготных кредитов на общую сумму почти 8,5 млрд грн.

По данным аналитиков ZEZMAN, рынок недвижимости в Одессе начал демонстрировать положительную тенденцию. За первый квартал 2024 года было введено в эксплуатацию 110 000 кв.м, что составляет 30% от всего 2023 года. Для сравнения – в Киеве и Львове за первый квартал было введено 240 000 и 210 000 кв.м соответственно, в Ужгороде – 130 000, а в Днепре только 50 000 кв.м.

ZEZMAN — это ведущий украинский инвестиционно-девелоперский холдинг, который занимается развитием современных жилых городков. Главная миссия холдинга — трансформация городов мира в состояние Smart Sustainable City. Холдинг имеет в своем портфеле 4 жилых городка в активном девелопменте общей площадью 1,25 млн м² вместе с развитой инфраструктурой, сочетая цифровые технологии и комьюнити. Каждый городок рассчитан на количество от 10 000 до 20 000 резидентов.