Getty Images

Пекинская биржа планирует помочь небольшим технологическим компаниям выйти на фондовый рынок

Пекинская фондовая биржа поможет малым и средним технологическим компаниям с обучением и доступом к финансированию, чтобы они могли получить листинг на бирже.

Об этом в воскресенье сообщила Пекинская биржа, передает Reuters.

Действия биржи являются частью усилий правительства КНР в рамках планов по стимулированию инноваций.

Реклама:

По ее словам, план действий поможет малым и средним предприятиям, которые не являются прибыльными, но имеют потенциал, получить финансирование от банков и рыночных институтов, а также обеспечит обучение и поддержку.

Пекинская биржа также будет поощрять котирующиеся на бирже компании, а также новые малые и средние предприятия осуществлять слияния и поглощения и повышать уровень листинга с помощью таких инструментов, как обыкновенные акции, привилегированные акции и конвертируемые облигации.

Она также будет поощрять политические институты и рыночные учреждения оказывать поддержку в повышении кредитоспособности.

Реклама: