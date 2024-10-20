Вона також заохочуватиме політичні інституції та ринкові установи надавати підтримку у підвищенні кредитоспроможності. Пекинская биржа планирует помочь небольшим технологическим компаниям выйти на фондовый рынок Пекинская фондовая биржа поможет малым и средним технологическим компаниям с обучением и доступом к финансированию, чтобы они могли получить листинг на бирже. Об этом в воскресенье сообщила Пекинская биржа, передает Reuters. Действия биржи являются частью усилий правительства КНР в рамках планов по стимулированию инноваций. По ее словам, план действий поможет малым и средним предприятиям, которые не являются прибыльными, но имеют потенциал, получить финансирование от банков и рыночных институтов, а также обеспечит обучение и поддержку. Пекинская биржа также будет поощрять котирующиеся на бирже компании, а также новые малые и средние предприятия осуществлять слияния и поглощения и повышать уровень листинга с помощью таких инструментов, как обыкновенные акции, привилегированные акции и конвертируемые облигации. Она также будет поощрять политические институты и рыночные учреждения оказывать поддержку в повышении кредитоспособности.
Пекинская биржа планирует помочь небольшим технологическим компаниям выйти на фондовый рынок
Пекинская фондовая биржа поможет малым и средним технологическим компаниям с обучением и доступом к финансированию, чтобы они могли получить листинг на бирже.
Об этом в воскресенье сообщила Пекинская биржа, передает Reuters.
Действия биржи являются частью усилий правительства КНР в рамках планов по стимулированию инноваций.
По ее словам, план действий поможет малым и средним предприятиям, которые не являются прибыльными, но имеют потенциал, получить финансирование от банков и рыночных институтов, а также обеспечит обучение и поддержку.
Пекинская биржа также будет поощрять котирующиеся на бирже компании, а также новые малые и средние предприятия осуществлять слияния и поглощения и повышать уровень листинга с помощью таких инструментов, как обыкновенные акции, привилегированные акции и конвертируемые облигации.
Она также будет поощрять политические институты и рыночные учреждения оказывать поддержку в повышении кредитоспособности.