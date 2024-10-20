США согласились внести свою долю до $20 млрд в рамках кредита G7 Украине - СМИ

США готовы предоставить Украине до $20 млрд в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов.

Источник: Financial Times со ссылкой на трех собеседников, "Европейская правда"

Детали: Переговоры о кредите ускоряются. Западные чиновники хотят предоставить финансирование Киеву до конца года, осознавая, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США в ноябре помощь Вашингтона Украине рискует быть прекращена.

Страны Группы семи ведут многомесячные переговоры по структуре кредита в размере $50 млрд, согласованного в июне. Причем до недавнего времени ожидалось, что вклад Вашингтона будет меньше, чем планировалось изначально, поскольку ЕС не смог гарантировать, что российские активы останутся замороженными по меньшей мере на три года.

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Но в пятницу американские чиновники сообщили своим коллегам из G7, что Вашингтон предоставит полную первоначальную сумму, около $20 млрд.

По их словам, это станет возможным, даже если ЕС не удастся убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на продление санкций ЕС. Это условие, на котором настаивает Вашингтон.ʼ

По словам двух собеседников, министры финансов G7, которые соберутся в Вашингтоне 25 октября в кулуарах заседаний МВФ и Всемирного банка, должны обнародовать заявление с распределением и структурой кредита.

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Один человек, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что окончательная договоренность еще не достигнута, и США все еще консультируются с членами Конгресса и Украиной относительно того, как будет погашаться кредит.

На прошлой неделе ЕС одобрил свой вклад в размере до 35 млрд евро в кредит G7.

Большинство замороженных активов российского центрального банка хранятся в ЕС. Как ожидается, они будут приносить около 3 млрд евро прибыли в год.

Недавно Венгрия решила до президентских выборов в США не одобрять решение ЕС о продлении санкций в отношении замороженных росактивов на три года.

Украинская правда