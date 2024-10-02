Гетманцев объяснил почему налог на предметы роскоши исключили из законопроекта о налогах

Налогообложение операций с ювелирными изделиями, автомобилями и квартирами признали неэффективным для быстрого повышения доходов бюджета.

Об этом сообщает глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Перечень этих операций - это неисчерпаемая дискуссия. Почему автомобили являются роскошью, а шубы - нет. Или почему роскошью является мобильная связь, когда она уже давно не роскошь?" - сказал Гетманцев.

Он считает, что в такой ситуации всегда кто-то останется обиженным, а кто-то получит выгоду.

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Во-вторых, депутаты сочли непонятными предложенные ставки налогообложения.

"Почему ювелирка должна была, по версии Минфина, платить 30%, автомобили - 15%, квартиры - 5%. Почему пять, почему не двадцать пять? Никакой аргументации не было и на самом деле не может быть", - сказал Гетманцев.

"И третий аргумент - это небольшой фискальный эффект. Мы получаем небольшой фискальный эффект в размере 3-4 млрд грн при достаточно большой группе недовольных", - сказал депутат.

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Он считает, что "мощных" налоговых инструментов для быстрого и более-менее справедливого сбора большой суммы денег у государства только два: военный сбор или налог на добавленную стоимость. Пока что выбрали путь повышения военного сбора с 1,5% до 5%, но Гетманцев предположил, что стоило бы повысить оба налога.

Напомним:

При обсуждении правительства с бизнесом повышения налогов предложения предпринимателей не были учтены.