Россия осуществила 25 массированных атак на энергетику Украины за два года

С сентября 2022 по сентябрь 2024 года Россия осуществила 25 массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины.

Об этом говорится в исследовании DiXi Group.

В 2022 году зафиксировано 11 массированных ударов, в 2023 - пять, в 2024 - девять. В целом агрессор выпустил по Украине более 1400 ракет различных типов и 500 ударных БПЛА.

Среди ракет РФ больше всего применяла крылатые ракеты - около 1200 единиц, из которых три четверти были сбиты украинской ПВО.

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Украинские силы обороны уничтожили около половины управляемых авиационных ракет, тогда как зенитные и баллистические ракеты обычно достигали своих целей.

В то же время украинские защитники ликвидировали около 90% дронов РФ. Пиковые показатели зафиксированы в августе 2024 года, когда одной волной было выпущено 109 БПЛА, из которых 99 уничтожено.