В Украине запустили приложение для бизнеса со связью во время блэкаутов

Украинский бизнес получил кроссплатформенное приложение для телефонии и коммуникаций Ringostat, которое поможет оставаться на связи во время отключений электроэнергии.

Об этом говорится в релизе Netpeak Group.

Приложение объединяет функции телефонии, мессенджеров, чатов и интеграцию с CRM. Сотрудники могут работать удаленно, беспрепятственно переключаясь между девайсами, сохраняя доступ к важной информации о клиентах.

По словам Александра Максименюка, основателя Ringostat, это первое в Украине кроссплатформенное приложение для бизнес-телефонии, которое соответствует стандартам безопасности и конфиденциальности.

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Как это работает?

Объединяет звонки и сообщения из разных мессенджеров и чатов на сайте, позволяя быстро звонить и принимать вызовы, переадресовывать звонки на коллег и сохранять контакты.

Работает во время отключений света, экономя заряд батареи и используя мобильный интернет.

Интеграция с CRM позволяет видеть имя клиента во время звонка, получать информацию о покупателе и просматривать детали сделок в CRM-системе.

Поддерживает работу из любого места, объединяя звонки офисных и удаленных работников в единую телефонную сеть.

Статистика собирается о звонках и переписках всех менеджеров, что помогает руководителям контролировать эффективность работы команды.

Решение будет полезным для компаний в сферах логистики, недвижимости, страхования и других отраслях, где важна непрерывная коммуникация. Приложение доступно на iOS, Android, Windows и macOS.