В Украине запустили приложение для бизнеса со связью во время блэкаутов
Украинский бизнес получил кроссплатформенное приложение для телефонии и коммуникаций Ringostat, которое поможет оставаться на связи во время отключений электроэнергии.
Об этом говорится в релизе Netpeak Group.
Приложение объединяет функции телефонии, мессенджеров, чатов и интеграцию с CRM. Сотрудники могут работать удаленно, беспрепятственно переключаясь между девайсами, сохраняя доступ к важной информации о клиентах.
По словам Александра Максименюка, основателя Ringostat, это первое в Украине кроссплатформенное приложение для бизнес-телефонии, которое соответствует стандартам безопасности и конфиденциальности.
Как это работает?
- Объединяет звонки и сообщения из разных мессенджеров и чатов на сайте, позволяя быстро звонить и принимать вызовы, переадресовывать звонки на коллег и сохранять контакты.
- Работает во время отключений света, экономя заряд батареи и используя мобильный интернет.
- Интеграция с CRM позволяет видеть имя клиента во время звонка, получать информацию о покупателе и просматривать детали сделок в CRM-системе.
- Поддерживает работу из любого места, объединяя звонки офисных и удаленных работников в единую телефонную сеть.
- Статистика собирается о звонках и переписках всех менеджеров, что помогает руководителям контролировать эффективность работы команды.
Решение будет полезным для компаний в сферах логистики, недвижимости, страхования и других отраслях, где важна непрерывная коммуникация. Приложение доступно на iOS, Android, Windows и macOS.