"Укроборонпром" договорился о сотрудничестве с четырьмя компаниями из США и Европы

АО "Украинская оборонная промышленность" ("Укроборонпром") достигло договоренностей о сотрудничестве с четырьмя западными оружейными компаниями.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного концерна.

"Укроборонпром" подписал документы о партнерстве с производителями вооружений из США, Франции и Польши. Речь идет о взаимодействии в сфере боеприпасов и спецхимии, беспилотных комплексов, а также радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

"Далее мы будем работать над тем, чтобы подписанные соглашения превратились в реальное украинское оружие, новейшие военные технологии. В удары по врагу - общему для всех нас. И в победу", - рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин

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Соглашения были подписаны во время второго Международного форума оборонных индустрий, в котором приняли участие представители около 300 компаний из более чем 30 стран.

"Постепенно Украина становится одним из ведущих мировых производителей вооружений, а оборонная отрасль быстро развивается. Так, в первом полугодии текущего года отечественные оружейники изготовили в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год. Возможности производителей дронов составляют 4 млн единиц, а законтрактовано уже более 1,5 млн", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Украина может производить 4 млн беспилотников в год и нарастила производство боеприпасов для артиллерии и минометов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов.