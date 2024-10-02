Регулятор разрешил клиентам подсанкционного "Фридом финанс" принять участие в реструктуризации украинского госдолга

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разрешила клиентам подсанкционного брокера "Фридом финанс" получить еврооблигации Украины нового образца по итогам реструктуризации государственного долга.

Соответствующее решение НКЦБФР приняла 1 октября, говорится в сообщении регулятора.

"Это решение было принято на основании обращения временного руководителя ООО "Фридом Финанс Украина" Александра Бондарчука. Постановление направлено на решение вопросов по обеспечению участия депонентов в корпоративных событиях, связанных со сделками с государственным долгом. В частности, оно предоставляет возможность владельцам ОВГЗ реализовывать свои права через депозитарное учреждение", - говорится в сообщении НКЦБФР.

Там уточнили, что их решение никак не меняет санкционного режима против "Фридом финанс", поэтому счета его клиентов и в дальнейшем будут заблокированы: доступа как к ценным бумагам, так и к деньгам, они не будут иметь.

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Ранее руководитель инициативной группы пострадавших частных клиентов "Фридом Финанс Украина" Максим Дибенко заявлял, что из-за бездействия НКЦБФР клиенты "Фридом финанс" фактически потеряли доступ к еврооблигациям Украины на сумму 800 млн грн. По его словам, соответствующие активы исчезли со счетов клиентов подсанкционного брокера после реструктуризации Украиной своих обязательств по евробондам. Зато еврооблигаций нового образца клиенты "Фридома" так и не получили.

Как уточнили ЭП в Национальном банке, "исчезновение" евробондов произошло только в индивидуальных кабинетах клиентов "Фридом финанс": брокер просто не отразил зачисление временных кодов новых еврооблигаций. Фактически же клиенты брокера получили временные ISIN-коды евробондов.

"Операции аннулирования ОВГЗ и зачисления ОВГЗ с новыми временными кодами ISIN осуществлялись безусловно - в результате получения эмитентом (Министерством финансов Украины) более 97% голосов "за" в рамках проведенного голосования среди владельцев ОВГЗ", - пояснили в НБУ.

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Вместе с этим, клиенты "Фридома" уже потеряли возможность получения "комиссии за согласие", ведь из-за бездействия НКЦБФР они не смогли сообщить о согласовании с условиями реструктуризации ранее. Размер комиссии составлял 1,25%. Если предположить, что в собственности клиентов "Фридома" действительно находится еврооблигаций на 800 млн грн, то их потенциальные потери составляют около 10 млн грн.

"Такой ситуации не должно было быть, если бы профессионально подошли к разработке механизма и постановления от 9 ноября 2022 года №1332, а не вносили изменения только под давлением Инициативной группы пострадавших инвесторов брокера "Фридом Финанс Украина", - сообщил в комментарии ЭП Максим Дыбенко.

Он добавляет, что НКЦБФР до сих пор не предоставляет никакой информации о том, как именно клиентам "Фридом финанс" получить в распоряжение свои активы. "Этот вопрос, который тянется годами, вполне в компетенции Комиссии, но она является единственной структурой, которая не хочет его решать. И этот вопрос уже должен быть в компетенции правоохранительных органов и СБУ", - добавил он.

Украина ввела санкции против брокера "Фридом финанс Украина" и его фактического владельца Тимура Турлова еще осенью 2022 года. Санкции предусматривали приостановление действия всех лицензий, а также фактически привели к блокированию всех счетов как самого брокера, так и всех его клиентов. Всего в "Фридом финанс было открыто 12,7 тысячи брокерских счетов. В частности, клиенты с помощью брокера инвестировали в военные облигации Украины.

В 2023 году НКЦБФР и Национальный банк сообщали, что работают над изменениями в законодательство, которые должны были позволить разблокировать активы клиентов подсанкционного брокера, в частности вернуть им инвестированные в ОВГЗ средства.

Подробнее о санкциях против "Фридом финанс" и заблокированных активах его владельцев читайте в публикации: Государство заблокировало миллиарды гривен клиентов "Фридом финанс". Получат ли украинцы деньги?

22 июля правительство пришло к принципиальному согласию с владельцами еврооблигаций об условиях реструктуризации внешнего долга на 20,4 млрд долл. Официально процесс обмена евробондов начался 9 августа. Подробнее об условиях реструктуризации госдолга читайте в публикации: Дефолта не будет. Как Украина договорилась уменьшить долг на четверть