Зеленский: Украина может производить 4 миллиона дронов в год
Украина может производить 4 млн беспилотников в год и нарастила производство боеприпасов для артиллерии и минометов.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он заявил, что Украина уже заключила контракты на производство 1,5 млн дронов в этом году.
Зеленский сообщил, что только за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.
"Украинские защитники применяют дальнобойную ракету-дрон "Паляница", а новая баллистическая ракета успешно прошла летные испытания. Украина также имеет "Нептуны", не менее 15 "Богдан" ежемесячно и новую ремонтную базу для техники", - сказал он.
Напомним:
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов.