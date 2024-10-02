Зеленский: Украина может производить 4 миллиона дронов в год

Украина может производить 4 млн беспилотников в год и нарастила производство боеприпасов для артиллерии и минометов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что Украина уже заключила контракты на производство 1,5 млн дронов в этом году.

Зеленский сообщил, что только за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.

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"Украинские защитники применяют дальнобойную ракету-дрон "Паляница", а новая баллистическая ракета успешно прошла летные испытания. Украина также имеет "Нептуны", не менее 15 "Богдан" ежемесячно и новую ремонтную базу для техники", - сказал он.

Напомним:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов.

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