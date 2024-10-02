Новый путь поставок газа в Украину: в греческом Александруполисе заработал терминал СПГ

В Александруполисе началась коммерческая эксплуатация терминала сжиженного природного газа (СПГ), который образует новый энергетический центр как для центральной, так и юго-восточной Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Gastrade.

Плавучее хранилище и регазификационная установка FSRU покинула судостроительный завод Seatrium 26 ноября и прибыла в воды Фракийского моря 17 декабря 2023 года, где была закреплена на своем постоянном месте.

После успешного завершения всех испытаний и получения Операционного разрешения от Министерства энергетики и окружающей среды этим летом, проект был подготовлен к эксплуатации, что позволило официально начать его коммерческое использование.

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Терминал СПГ в Александруполисе имеет подводный и наземный газопровод, соединяющий FSRU с Национальной системой передачи природного газа (NNGTS), через которую он будет поставляться в Грецию, Болгарию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, Молдову и Украину, а также в Венгрию и Словакию на западе.

В проекте уже участвуют 14 греческих и международных компаний, которые забронировали почти всю мощность терминала до 2030 года.

"Одновременно начало коммерческой эксплуатации проекта означает усиление инициативы "Вертикальный коридор", значительно укрепляя ее динамику с целью создания хаба торговли природным газом в Юго-Восточной и Центральной Европе", - отметили в Gastrade.

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