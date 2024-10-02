Более 280 компаний посетили второй Международный форум оборонных индустрий: подписано 7 соглашений

Международный форум оборонных индустрий в 2024 году объединил 168 иностранных и 115 украинских оборонных компаний и ассоциаций

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Сегодня у нас был очень продуктивный день. Наш форум посетило более 280 компаний из 32 стран и организаций. Всего было более 700 посетителей. Подписано семь соглашений различного типа", - рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Основные темы форума - достижения и вызовы производства вооружения в Украине, создание новых и укрепление существующих партнерств. Также обсуждалось достижение договоренностей о дальнейших перспективах сотрудничества - как между компаниями, так и между оборонными отраслями стран-партнеров.

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Как сообщили в Минстратегпроме, в рамках форума подписано несколько важных документов о сотрудничестве.

Первый документ подписали еще до официального начала форума - это письмо о намерениях между Минобороны Украины, Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Министерством обороны Дании по внедрению финансовой поддержки производства оборонной продукции в Украине.

На форуме также подписан меморандум о взаимопонимании между Минстратегпромом и DI Defence and Security Industries Association (Дания). Кроме того, украинские компании подписали ряд документов с иностранными компаниями по развитию производства боеприпасов, средств РЭБ, воздушных и морских дронов, ремонта западного вооружения.

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Отмечается, что в этом году на полях форума состоялось около 120 B2B встреч между участниками. Самыми многочисленными стали делегации из Дании, Соединенного Королевства, США, Франции, Италии, Чехии.

В рамках форума было подписано около 20 документов, в том числе соглашения и меморандумы об изготовлении дронов, ремонте и производстве бронетехники и боеприпасов. Важным событием форума стало создание Альянса оборонных индустрий, к которому на момент закрытия форума присоединились 38 компаний из 19 стран.