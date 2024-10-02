Все разделы
Укр / Рус

Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро 

Среда, 2 октября 2024, 11:03 - Алексей Артемчук

По состоянию на 2 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 3 копеек, евро - упал на 44 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,24 грн, евро - 45,71 грн (на 1 октября доллар - 41,21 грн, евро - 46,15 грн). 

На 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,40 - 41,50 грн.

Реклама:

На это же время "черный" курс евро составлял 46,00 - 46,20 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,10 - 41,55 грн (курс на 1 октября - 41,00 - 41,55 грн);
  • Евро - 45,70 - 46,35 грн (курс на 1 октября - 45,80 - 46,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Реклама:
  • Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;
  • Ощадбанк - 41,00 - 41,55 грн;
  • Укрсиббанк - 41,00 - 41,55 грн;
  • ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;
  • Райффайзен - 41,00 - 41,47 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.

курс валют банки
Реклама:
Материалы по теме
Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро в первый день октября 1 октября 2024, 10:25
Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро 30 сентября 2024, 13:24
Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных 27 сентября 2024, 19:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте