АРМА получило в управление сигаретную фабрику

Арестованное оборудование одесского предприятия "Орион Тобакко" отдадут под внешнее управление.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что Шевченковский районный суд Киева передал в управление Нацагентства по менеджменту активов (АРМА) линию по производству сигарет, арестованную после обысков на заводе Орион Тобакко в Одесской области.

В конце июля 2022 года детективы БЭБ установили, что предприятие, имея официальное производство табачных изделий, вероятно, параллельно занималось изготовлением и продажей сигарет с поддельными марками акцизного налога.

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Во время обысков детективы изъяли промышленное оборудование для производства, сортировки и упаковки табачных изделий, а также более 1,2 млн пачек сигарет. Ориентировочная стоимость - 70 млн грн.

В мае-июне 2024 года производственную линию изъяли и арестовали, а теперь - передали в АРМА.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от налогов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 199 (подделка акцизных марок), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных марок) Уголовного кодекса Украины.

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БЭБ указывает, что сигаретный завод принадлежит "известному подсанкционному одесскому контрабандисту".