Импорт дизеля в Украину упал на четверть после повышения акцизов

По сравнению с августом в сентябре импорт дизельного топлива в Украину упал на 26%, до 493 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", пишет Enkorr.

Сокращение закупок за рубежом было ожидаемой реакцией рынка, поскольку со 2 сентября начала действовать повышенная ставка акциза, из-за которой многие компании в течение августа накопили большие запасы продукта.

Впрочем, падение объемов импорта могло быть еще большим, если бы не нисходящая динамика цен, наблюдавшаяся в начале осени.

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В сентябре котировки ULSD в Северо-Западной Европе и Средиземноморье колебались в диапазоне $646-713/т CIF, в то время как в августе дизель торговался в пределах $696-750/т CIF.

Это побудило некоторых импортеров покупать топливо в сентябре, чтобы "разбавить" более дорогие августовские остатки.

Сокращение поставок в сентябре произошло на всех направлениях, но если закупки с юга уменьшились на 23%, то из западных источников импорт упал почти на 30%.

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Трейдеры на юге в сентябре предлагали дизель на более привлекательных условиях, благодаря чему сокращение объемов реализации было меньшим по сравнению с западным направлением.

Но обратной стороной этих усилий было падение рентабельности продаж морского ресурса на дунайских терминалах.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский 1 сентября подписал закон о повышении акцизов на топливо.