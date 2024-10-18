Акции польской сети Zabka упали ниже цены первичного публичного размещения

Акции польской сети магазинов Zabka Group SA упали ниже цены первичного публичного размещения (IPO) на второй день торгов, что стало ударом для четвертого по величине размещения акций в Европе в этом году.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

В пятницу акции упали на 6% и торговались ниже цены IPO в 21,5 злотых, отставая от индекса WIG20 Польши. Во время дебюта в четверг акции сначала выросли, но к закрытию эти приросты исчезли.

IPO на сумму 1,6 миллиарда долларов стало крупнейшим в Варшаве с 2020 года, когда цена была установлена на верхней границе объявленного диапазона, и оно было превышено по количеству заявок в несколько раз. Дебют акций вызвал большой интерес, ведь он считался проверкой интереса инвесторов, учитывая недавнее затишье на бирже, и были надежды, что это будет способствовать дальнейшим продажам акций.

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"Это может сделать инвесторов более осторожными во время следующих IPO по оценке стоимости", - сказал Себастьян Бучек, основатель компании взаимных фондов Quercus TFI SA.

Zabka Group отказалась комментировать падение стоимости акций. По состоянию на 13:34 в Варшаве, акции упали на 3,7%, до 20,7 злотого.

С момента дебюта Zabka общий объем торгов достиг около 82 миллионов акций по состоянию на пятницу днем в Варшаве. Некоторые инвесторы отмечают, что первые несколько дней торгов не всегда являются лучшим индикатором долгосрочных настроений в отношении акций.

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