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Акции польской сети Zabka упали ниже цены первичного публичного размещения

Пятница, 18 октября 2024, 17:13 - Артур Крыжный

Акции польской сети магазинов Zabka Group SA упали ниже цены первичного публичного размещения (IPO) на второй день торгов, что стало ударом для четвертого по величине размещения акций в Европе в этом году.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

В пятницу акции упали на 6% и торговались ниже цены IPO в 21,5 злотых, отставая от индекса WIG20 Польши. Во время дебюта в четверг акции сначала выросли, но к закрытию эти приросты исчезли.

IPO на сумму 1,6 миллиарда долларов стало крупнейшим в Варшаве с 2020 года, когда цена была установлена на верхней границе объявленного диапазона, и оно было превышено по количеству заявок в несколько раз. Дебют акций вызвал большой интерес, ведь он считался проверкой интереса инвесторов, учитывая недавнее затишье на бирже, и были надежды, что это будет способствовать дальнейшим продажам акций.

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"Это может сделать инвесторов более осторожными во время следующих IPO по оценке стоимости", - сказал Себастьян Бучек, основатель компании взаимных фондов Quercus TFI SA.

Zabka Group отказалась комментировать падение стоимости акций. По состоянию на 13:34 в Варшаве, акции упали на 3,7%, до 20,7 злотого.

С момента дебюта Zabka общий объем торгов достиг около 82 миллионов акций по состоянию на пятницу днем в Варшаве. Некоторые инвесторы отмечают, что первые несколько дней торгов не всегда являются лучшим индикатором долгосрочных настроений в отношении акций.

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