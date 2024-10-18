Украине дополнительно выделят средства на разминирование

Во время Конференции по вопросам противоминной деятельности в Украине-2024 (UMAC-2024) страны-партнеры объявили о дополнительных обязательствах на поддержку гуманитарного разминирования на сумму почти 70 млн долл.

Об этом сообщает Министерство экономики.

"Год назад вместе с партнерами мы встречались на форуме по разминированию в хорватском Загребе. Тогда у нас было 18 операторов, примерно 3 тысячи саперов и 32 машины для разминирования. На сегодня сертифицировано 58 операторов, количество саперов выросло до более 4 тысяч, а в полях работает 98 машин для разминирования", - отметила вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко. Video

В частности, Люксембург выделил 13 млн долларов, Норвегия - 20 млн долларов, Нидерланды - 10,8 млн долларов, Канада - 24,5 млн долларов.

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Латвия предоставит более 270 тысяч евро, которые получит международная организация HALO Trust, специалисты которой работают над разминированием земель в нескольких областях Украины, подвергшихся воздействию боевых действий.

Швейцария, которая является хозяйкой UMAC-2024, объявила о выделении 30 млн швейцарских франков на один из проектов Швейцарского фонда по противоминной деятельности.

Кроме того, Швейцария и Великобритания профинансируют трехмесячный пилотный проект в Харьковской области, который будет использовать технологии Palantir для определения приоритетных участков разминирования на основе анализа больших данных.

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Общий вклад партнеров в гуманитарное разминирование с 2022 года составляет 1 миллиард 70 миллионов долларов США.

Итоговый документ с обязательством поддержки гуманитарного разминирования в Украине подписали 42 страны. Один из его ключевых пунктов - противоминная деятельность должна оставаться в международной повестке дня.