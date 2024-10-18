Орбан не позволил ЕС откорректировать режим санкций РФ, что блокирует средства для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова заблокировал попытки ЕС внести изменения в санкционный режим против России, что является необходимым шагом для привлечения значительной финансовой помощи США в виде кредита на сумму 50 миллиардов долларов для Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным осведомленных источников, во время саммита ЕС в Брюсселе Орбан отказался уступить, выполнив свое обещание отложить принятие решения до окончания выборов в США. Орбан является сторонником кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, который критикует финансовую помощь США Украине и заявляет, что будет стремиться достичь быстрого соглашения с Россией - позиция, которую разделяет и венгерский лидер, пишет издание.

ЕС хочет изменить санкции, чтобы соответствовать требованиям США по более стабильному режиму, который позволил бы Вашингтону обеспечить большую долю запланированного кредита Украине, обеспеченного доходами от замороженных активов российского центрального банка.

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Однако для изменений в санкционном режиме требуется единодушие, и сейчас вето Орбана увеличивает нагрузку на ЕС в плане помощи Украине. ЕС уже согласился предоставить до 35 миллиардов евро в рамках плана, разработанного странами "Большой семерки".

Страны G7 и ЕС взяли на себя обязательства предоставить Украине 50 миллиардов долларов в виде кредитов до конца года. Поскольку Россия продвигается на поле боя, а зима приближается, Киеву срочно нужны эти средства для удовлетворения ключевых военных и экономических потребностей.

"Нам нужны деньги для этого", - сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам в Брюсселе в четверг.

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Страны G7 заморозили около 280 миллиардов долларов активов российского центрального банка, большинство из которых находятся в Европе и, как ожидается, будут приносить ежегодно от 3 до 5 миллиардов долларов прибыли. План предусматривает, что ЕС и США должны предоставить примерно по 20 миллиардов долларов каждый, а Канада, Япония и Великобритания - остальные. Возврат этих кредитов будет осуществляться за счет доходов от замороженных активов.

Но санкции ЕС пока должны пересматриваться каждые шесть месяцев, что, по словам американских официальных лиц, создает риск, что ограничения могут быть отменены задолго до того, как кредиты будут возвращены. ЕС предлагает продлить этот срок до 36 месяцев, но Орбан продолжает блокировать изменения.

Несколько лидеров подняли этот вопрос во время саммита в Брюсселе, но безрезультатно. Один из лиц отметила, что позиция Венгрии не имеет смысла, поскольку это заставляет ЕС тратить больше денег.