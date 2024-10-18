Экс-глава Госагентства водных ресурсов получил новую должность

Михаил Янчук

Михаил Янчук назначен руководителем аппарата Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР

"Я рад, что к нашей команде присоединился опытный специалист, и именно в тот момент, когда Комиссия проходит важные этапы внутренней трансформации. Уверен, что опыт Михаила будет полезным для создания современного и эффективного регулятора", - приводятся в сообщении слова главы НКЦБФР Руслана Магомедова.

С ноября 2023 года Янчук возглавлял Госагентство водных ресурсов Украины.

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11 октября на заседании Кабмина приняли решение уволить его с этой должности.