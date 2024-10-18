В Минэкономики рассказали о выплатах по "Национальному кэшбеку"

С 22 по 31 октября украинцы получат первую выплату "Национального кэшбэка". 646 378 украинцам государство перечислит суммарно 37,2 млн грн, накопленные за покупки в сентябре.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что потратить кэшбек можно на услуги - коммунальные, медицинские, транспорт и другие. Или задонатить на Вооруженные Силы Украины или приобрести военные облигации.

"Кэшбек является формой финансовой поддержки граждан от государства. Потратить эти средства можно в частности на коммунальные услуги. Это особенно актуальный вопрос в период отопительного сезона. Кроме того, эти средства можно потратить на благотворительность, задонатить на ВСУ, приобрести военные облигации, или потратить на услуги", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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Средства будут начислены тем гражданам, которые имели покупки украинских товаров и сумма кэшбека составляла более 2 грн за сентябрь. По результатам сентября таких потребителей оказалось 646 378. У остальных либо не было начислений, либо они составляли менее 2 грн.

Условием выплаты кэшбэка является активация карты для выплат в Дії. Кто сделал это, получит накопленный за сентябрь кэшбэк в октябре. Кто не активировал в Дії свою карту для выплат, а таких потребителей более 300 тыс. по состоянию на конец сентября, должен это сделать. Средства никуда не исчезнут, будут выплачены в ноябре.

Полученный кэшбек не будет облагаться налогом.

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Напомним, чтобы получать кэшбек от государства необходимо:

Подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, который участвует в программе, или обратиться в отделение. К программе присоединились такие банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк и Банк Кредит Днепр. Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы. Открыть физическую или виртуальную карту, куда будет начисляться кэшбек. В Действия в разделе Сервисы выбрать карту "Национальный кэшбек" для выплат.

Напомним:

Кэшбек в размере 10% от стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей, включенных в программу. Максимальная сумма выплат - 3 тыс. грн в месяц.