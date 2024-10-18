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Правительство расширило источники финансирования антикоррупционной программы

Пятница, 18 октября 2024, 14:45 - Виктор Волокита

Кабинет министров Украины внес изменения в Государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы, в частности, расширил источники финансирования.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в Государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы для обеспечения надлежащей реализации Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы", - сообщил Мельничук.

В частности:

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  • изменен текст Программы, а также отдельные индикаторы, субиндикаторы достижения ожидаемых стратегических результатов и источники данных,
  • изменена редакция наименований и содержание отдельных мероприятий и индикаторов их выполнения,
  • перенесены сроки выполнения отдельных мероприятий,
  • заменены исполнители и согласованы в соответствии с этим источники данных,
  • расширены источники финансирования, что направлено прежде всего на создание оснований для привлечения исполнителями средств международной технической помощи для выполнения мероприятий Программы. 

корупція
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