Правительство расширило источники финансирования антикоррупционной программы
Пятница, 18 октября 2024, 14:45 -
Кабинет министров Украины внес изменения в Государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы, в частности, расширил источники финансирования.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Внесены изменения в Государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы для обеспечения надлежащей реализации Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы", - сообщил Мельничук.
В частности:
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- изменен текст Программы, а также отдельные индикаторы, субиндикаторы достижения ожидаемых стратегических результатов и источники данных,
- изменена редакция наименований и содержание отдельных мероприятий и индикаторов их выполнения,
- перенесены сроки выполнения отдельных мероприятий,
- заменены исполнители и согласованы в соответствии с этим источники данных,
- расширены источники финансирования, что направлено прежде всего на создание оснований для привлечения исполнителями средств международной технической помощи для выполнения мероприятий Программы.
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