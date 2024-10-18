Один из крупнейших агрохолдингов Украины погасил еврооблигации на $300 миллионов

Украинский агрохолдинг Kernel 17 октября погасил пятилетние еврооблигации на сумму $300 млн со ставкой купона 6,5%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания заявила, что, несмотря на войну, предпочитает соблюдать обязательства перед кредиторами и поддерживать доверие на международной арене.

"Кредитная история является критически важным активом для нашей компании. Мы осознаем, что соблюдение всех сроков и обязательств перед кредиторами - это залог нашей финансовой стабильности", - сказал финдиректор компании Сергей Волков.

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Погашение стало возможным, в частности, благодаря валютной либерализации со стороны Национального банка, говорится в сообщении.

Напомним:

Завод по переработке масличных культур одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Кернел" на западе Украины поврежден в результате атаки беспилотника, совершенной Россией.

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