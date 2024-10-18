Uklon в ближайшее время продолжит экспансию на внешние рынки

Украинский онлайн-сервис такси Uklon не будет сворачивать экспортное направление - планирует возвращение в Молдову и изучает рынки Восточной Европы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я бы не сказал, что экспансия провалилась, были допущены определенные ошибки, но мы заряжены продолжать. Узбекистан - да, мы вышли в Ташкент. Что касается Молдовы, то мы хотим туда вернуться, вышли, потому что началась война и был страх, что денег будет недостаточно для компании в Украине. В Молдове нам очень нравилось, там хороший бизнес-климат и люди пользуются райдхейлинг-сервисом", - сказал соучредитель украинской продуктовой IT-компании Uklon Дмитрий Дубровский.

Также, по его словам, компания изучает рынки Восточной Европы.

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"Мы смотрим, но пока что конкретный рынок и страну мы не выбрали. Мысли есть. На Польшу смотрим, но не на столицу, рассматриваем меньшие города с населением примерно 300 тыс. Например, Краков, Люблин, Кошице. Смотрим на рынки Чехии, Румынии, есть информация, что в Финляндии могут запретить Yandex такси, это значит, что на рынке появится ниша", - сказал Дубровский.

По его словам, есть понимание, что развивать экспансию в Восточной Европе компании придется за собственные средства, по крайней мере на первом этапе.

С рынка Азербаджана Uklon принял решение уйти, из-за сложностей с местным партнером - близким к официальной власти владельцем онлайн-платформы Umico. Еще одной причиной была непредсказуемая регуляторная политика.

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На единственном экспортном рынке Uklon в Узбекистане сложилась гораздо более успешная история, подчеркнул он.

"Я считаю, что в Узбекистане - успешная история. Несмотря на то, что в определенной степени страна также автократическая, но для работы такси в ней созданы прозрачные правила ведения бизнеса", - сказал Дубровский.

Одним из основных конкурентов Uklon в Узбекистане является Yandex такси.

На рынке в Узбекистане Uklon работает с конца июня 2023 года. Компания предоставляет решения для онлайн-заказа авто, включающие Uklon App - приложение для пассажиров и Uklon Driver App - приложение для водителей. Также компания будет предоставлять сервис доставки.