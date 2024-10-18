Кабмин одобрил стратегию внедрения предприятиями отчетности по устойчивому развитию
Кабинет Министров Украины 18 октября принял распоряжение "Об одобрении Стратегии внедрения предприятиями отчетности по устойчивому развитию".
Об этом сообщает Министерство финансов.
Стратегия определяет цель, цели и основные задачи по обеспечению формирования и раскрытия предприятиями Украины информации об устойчивом развитии на основе единых методологических принципов, принятых в странах-членах Европейского Союза. Это является важным условием в контексте получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.
Стратегией предусмотрено выполнение следующих целей:
1) внедрение в Украине составления, представления и обнародования предприятиями отчетности по устойчивому развитию на основании Европейских стандартов отчетности (ESRS);
2) внедрение в Украине процедур проведения аудита отчетности предприятий по устойчивому развитию и эффективного механизма осуществления контроля качества таких аудиторских услуг.
Реализация Стратегии будет способствовать:
- обеспечению соответствия законодательства Украины в сфере отчетности по устойчивому развитию требованиям законодательства Европейского Союза в этой сфере;
- внедрению составления, представления и обнародования предприятиями отчетности согласно Европейским стандартам отчетности по устойчивому развитию (ESRS);
- получению пользователями отчетности по устойчивому развитию достоверной и объективной информации, необходимой для оценки экологических и социальных аспектов деятельности предприятий и их влияния на окружающую природную среду;
- созданию равных с предприятиями Европейского Союза условий для деятельности украинских предприятий на международных рынках капитала;
- увеличению объема привлечения инвестиций в предприятия, которые подают и обнародуют отчетность по устойчивому развитию.
Одобрение стратегии внедрения предприятиями отчетности по устойчивому развитию является ключевым